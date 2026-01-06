Fête du Vélo Mai à Vélo Paray-le-Monial

Fête du Vélo Mai à Vélo Paray-le-Monial samedi 2 mai 2026.

Fête du Vélo Mai à Vélo

Office de Tourisme de Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

À l’occasion de Mai à vélo, l’Office de Tourisme vous invite à participer à la fête du vélo. Au programme vélos rigolos, triporteur, rosalies, démonstrations de petites réparations, stand de sécurité routière, galerie Bernard Thévenet.   .

Office de Tourisme de Paray-le-Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92  contact@tourisme-paraylemonial.fr

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English : Fête du Vélo

L’événement Fête du Vélo Mai à Vélo Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-12 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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