Fête du Vélo Mai à Vélo Paray-le-Monial
Fête du Vélo Mai à Vélo Paray-le-Monial samedi 2 mai 2026.
Fête du Vélo Mai à Vélo
Office de Tourisme de Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
À l’occasion de Mai à vélo, l’Office de Tourisme vous invite à participer à la fête du vélo. Au programme vélos rigolos, triporteur, rosalies, démonstrations de petites réparations, stand de sécurité routière, galerie Bernard Thévenet. .
Office de Tourisme de Paray-le-Monial Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
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English : Fête du Vélo
L’événement Fête du Vélo Mai à Vélo Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-12 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I