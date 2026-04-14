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Fête du vélo, Place de la halle, Le Fauga, Le Fauga

Fête du vélo, Place de la halle, Le Fauga, Le Fauga samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place de la halle, Le Fauga

Adresse : Place de la halle, 31410 Le Fauga

Ville : 31410 Le Fauga

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Fête du vélo Samedi 30 mai, 09h30 Place de la halle, Le Fauga Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Place de la halle, Le Fauga Place de la halle, 31410 Le Fauga Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie
Une journée festive et participative à vélo

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