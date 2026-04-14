Fête du vélo, Place de la halle, Le Fauga, Le Fauga
Fête du vélo, Place de la halle, Le Fauga, Le Fauga samedi 30 mai 2026.
Fête du vélo Samedi 30 mai, 09h30 Place de la halle, Le Fauga Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Place de la halle, Le Fauga Place de la halle, 31410 Le Fauga Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie
Une journée festive et participative à vélo
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