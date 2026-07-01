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FÊTE DU VERRIER, Bellefontaine, Bellefontaine

samedi 11 juillet 2026 · Bellefontaine

FÊTE DU VERRIER, Bellefontaine, Bellefontaine

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Bellefontaine
Adresse
Nord Martinique
Ville
97222 Bellefontaine
Département
Martinique
Tarif
Plus d'infos : 0596 55 00 96

FÊTE DU VERRIER 11 et 12 juillet Bellefontaine Martinique

Plus d’infos : 0596 55 00 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-12T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T13:00:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00

Cette nouvelle édition vous réserve de belles animations et de nombreuses surprises pour petits et grands.
Le programme complet sera dévoilé très prochainement… Restez connectés !

Bellefontaine Nord Martinique Bellefontaine 97222 Cité Cheval Blanc Martinique Martinique
Les 11 et 12 juillet 2026, rendez-vous à la Salle des fêtes du Verrier pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, des traditions, de la musique et du partage.

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