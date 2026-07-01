FÊTE DU VERRIER, Bellefontaine, Bellefontaine

Informations pratiques

FÊTE DU VERRIER 11 et 12 juillet Bellefontaine Martinique

Plus d’infos : 0596 55 00 96

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-12T05:59:00+02:00

Fin : 2026-07-12T13:00:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00

Cette nouvelle édition vous réserve de belles animations et de nombreuses surprises pour petits et grands.

Le programme complet sera dévoilé très prochainement… Restez connectés !

Bellefontaine Nord Martinique Bellefontaine 97222 Cité Cheval Blanc Martinique Martinique

Les 11 et 12 juillet 2026, rendez-vous à la Salle des fêtes du Verrier pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, des traditions, de la musique et du partage.