FÊTE DU VERRIER, Bellefontaine, Bellefontaine
samedi 11 juillet 2026 · Bellefontaine
Informations pratiques
FÊTE DU VERRIER 11 et 12 juillet Bellefontaine Martinique
Plus d’infos : 0596 55 00 96
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T13:00:00+02:00 – 2026-07-12T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T13:00:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00
Cette nouvelle édition vous réserve de belles animations et de nombreuses surprises pour petits et grands.
Le programme complet sera dévoilé très prochainement… Restez connectés !
Bellefontaine Nord Martinique Bellefontaine 97222 Cité Cheval Blanc Martinique Martinique
Les 11 et 12 juillet 2026, rendez-vous à la Salle des fêtes du Verrier pour un week-end placé sous le signe de la convivialité, des traditions, de la musique et du partage.