Lignières-de-Touraine

Fête du Vieux Cher

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête du Vieux Cher le 4 juillet 2026.

Animation musicale et feu d’artifice.

Restauration et buvette sur place.

Evènement organisé par l’USLB.

Fête du Vieux Cher le 4 juillet 2026.

Animation musicale et feu d’artifice.

Restauration et buvette sur place.

Evènement organisé par l’USLB. .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 13 mairie@lignieresdetouraine.fr

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English :

Fête du Vieux Cher on July 4, 2026.

Musical entertainment and fireworks.

Catering and refreshments on site.

Event organized by the USLB.

L’événement Fête du Vieux Cher Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme