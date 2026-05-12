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Fête du Vieux Cher Lignières-de-Touraine

Fête du Vieux Cher Lignières-de-Touraine

Fête du Vieux Cher Lignières-de-Touraine samedi 4 juillet 2026.

Ville : 37130 Lignières-de-Touraine

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Lignières-de-Touraine

Fête du Vieux Cher

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Fête du Vieux Cher le 4 juillet 2026.
Animation musicale et feu d’artifice.
Restauration et buvette sur place.
Evènement organisé par l’USLB.
Fête du Vieux Cher le 4 juillet 2026.
Animation musicale et feu d’artifice.
Restauration et buvette sur place.
Evènement organisé par l’USLB.   .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 13  mairie@lignieresdetouraine.fr

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English :

Fête du Vieux Cher on July 4, 2026.
Musical entertainment and fireworks.
Catering and refreshments on site.
Event organized by the USLB.

L’événement Fête du Vieux Cher Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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