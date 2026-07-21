Informations pratiques

Lédergues

Fête du village à Falguières

Lédergues Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Repas samedi soir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Falguières (près de Lédergues) vous accueille pour sa fête estivale !

Vendredi 7 août 20h marché de pays animé par les Tchoutchoucats Live

Samedi 8 août

20h repas champêtre (soupe au fromage, jambon de pays, tripous, roquefort, glace, fouace, café) 18€

22h30 bal avec Mathieu Martinie

Dimanche 9 août

11h célébration dominicale et cérémonie au monument aux morts

15h concours de pétanque en doublette et jeux en bois

18h30: apéro dansant avec l’orchestre Gilles Saby

19h30 moules-frites

21h30 Bal gratuit avec Gilles Saby. 18 .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 85 22 74 19

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English :

Falguières (near Lédergues) welcomes you to its summer festival!

L’événement Fête du village à Falguières Lédergues a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)