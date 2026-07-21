UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lédergues

Fête du village à Falguières Lédergues

vendredi 7 août 2026 · Lédergues

Fête du village à Falguières Lédergues

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
12170 Lédergues
Département
Aveyron
Tarif
18 Tarif de base plein tarif Repas samedi soir

Lédergues

Fête du village à Falguières

Lédergues Aveyron

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas samedi soir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Falguières (près de Lédergues) vous accueille pour sa fête estivale !
Vendredi 7 août 20h marché de pays animé par les Tchoutchoucats Live
Samedi 8 août
20h repas champêtre (soupe au fromage, jambon de pays, tripous, roquefort, glace, fouace, café) 18€
22h30 bal avec Mathieu Martinie
Dimanche 9 août
11h célébration dominicale et cérémonie au monument aux morts
15h concours de pétanque en doublette et jeux en bois
18h30: apéro dansant avec l’orchestre Gilles Saby
19h30 moules-frites
21h30 Bal gratuit avec Gilles Saby. 18  .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 85 22 74 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Falguières (near Lédergues) welcomes you to its summer festival!

L’événement Fête du village à Falguières Lédergues a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Lédergues (Aveyron)