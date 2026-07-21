Fête du village à Falguières Lédergues
vendredi 7 août 2026 · Lédergues
Informations pratiques
Lédergues
Fête du village à Falguières
Lédergues Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas samedi soir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Falguières (près de Lédergues) vous accueille pour sa fête estivale !
Vendredi 7 août 20h marché de pays animé par les Tchoutchoucats Live
Samedi 8 août
20h repas champêtre (soupe au fromage, jambon de pays, tripous, roquefort, glace, fouace, café) 18€
22h30 bal avec Mathieu Martinie
Dimanche 9 août
11h célébration dominicale et cérémonie au monument aux morts
15h concours de pétanque en doublette et jeux en bois
18h30: apéro dansant avec l’orchestre Gilles Saby
19h30 moules-frites
21h30 Bal gratuit avec Gilles Saby. 18 .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 85 22 74 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Falguières (near Lédergues) welcomes you to its summer festival!
L’événement Fête du village à Falguières Lédergues a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Lédergues (Aveyron)
- Fête de Lentin à Lédergues Lédergues 31 juillet 2026