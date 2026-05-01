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Fête du village à Rueyres Rueyres

Fête du village à Rueyres Rueyres

Fête du village à Rueyres Rueyres jeudi 14 mai 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 46120 Rueyres

Département : Lot

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Tarif adulte

Rueyres

Fête du village à Rueyres

le bourg Rueyres Lot

Tarif : – – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15

Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension, brocante, concours de pétanque, repas festif et restauration sur place

Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension, brocante, concours de pétanque, repas festif et restauration sur place. Un rendez-vous convivial ouvert à tous dans une ambiance festive au cœur du village.

Venez partager un moment convivial et festif !

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le bourg Rueyres 46120 Lot Occitanie +33 6 36 05 10 70  comitedesfetesderueyres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rueyres Festival Committee organizes the village festival during the Ascension weekend, with a flea market, petanque competition, festive meal and on-site catering

L’événement Fête du village à Rueyres Rueyres a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac