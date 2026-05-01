Fête du village à Rueyres Rueyres
Fête du village à Rueyres Rueyres jeudi 14 mai 2026.
Rueyres
Fête du village à Rueyres
le bourg Rueyres Lot
Tarif : – – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15
Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension, brocante, concours de pétanque, repas festif et restauration sur place
Le comité des fêtes de Rueyres organise la fête du village durant le week-end de l’Ascension, brocante, concours de pétanque, repas festif et restauration sur place. Un rendez-vous convivial ouvert à tous dans une ambiance festive au cœur du village.
Venez partager un moment convivial et festif !
.
le bourg Rueyres 46120 Lot Occitanie +33 6 36 05 10 70 comitedesfetesderueyres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Rueyres Festival Committee organizes the village festival during the Ascension weekend, with a flea market, petanque competition, festive meal and on-site catering
L’événement Fête du village à Rueyres Rueyres a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac