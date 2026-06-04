Allons

Fête du village

Allons Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Vendredi 21h concours de belote, inscription sur place

Samedi 15h concours de pétanque, soirée tapas-frites animée par Kévin Monnier,

Dimanche 13h escargolade, retransmission de la coupe du monde de foot sur écran géant extérieur, soirée match-grillades .

Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Allons a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne