Fête du village Allons
Fête du village Allons vendredi 17 juillet 2026.
Allons
Fête du village
Allons Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Vendredi 21h concours de belote, inscription sur place
Samedi 15h concours de pétanque, soirée tapas-frites animée par Kévin Monnier,
Dimanche 13h escargolade, retransmission de la coupe du monde de foot sur écran géant extérieur, soirée match-grillades .
Allons 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 11 55
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Allons a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coteaux et Landes de Gascogne