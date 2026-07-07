Fête du village Altorf
vendredi 7 août 2026 · Altorf
Informations pratiques
Altorf
Fête du village
1 route de Dachstein Altorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Le village s’anime le temps d’un week-end fête foraine, feu d’artifice et marché des artisans
La commune d’Altorf invite petits et grands à partager plusieurs jours de festivités lors de sa traditionnelle fête du village. .
1 route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 54 accueil@altorf.fr
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English :
The village comes alive for a weekend: funfair, fireworks and craft market
L’événement Fête du village Altorf a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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