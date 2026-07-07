Informations pratiques

Altorf

Fête du village

1 route de Dachstein Altorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-07

Le village s’anime le temps d’un week-end fête foraine, feu d’artifice et marché des artisans

La commune d’Altorf invite petits et grands à partager plusieurs jours de festivités lors de sa traditionnelle fête du village. .

1 route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 54 accueil@altorf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The village comes alive for a weekend: funfair, fireworks and craft market

L’événement Fête du village Altorf a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig