Fou de trucks Festival Altorf
samedi 17 octobre 2026 · Altorf
Informations pratiques
Altorf
Fou de trucks Festival
route de Dachstein Altorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-18 16:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-18
Une vingtaine de food trucks feront voyager vos papilles, avec des saveurs d’ailleurs, mais aussi locales, sans oublier des plaisirs sucrés pour le dessert et le goûter.
Un programme d’animations tout au long du week-end ( concerts, ateliers, démonstrations de danse, expositions… )
l’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig organise la 5ème édition du Fou de Trucks Festival
Une vingtaine de food trucks vont proposer leurs plats agrémentés de produits de saison, les cuisines du monde seront représentées, sans oublier la cuisine de notre belle région, mais aussi des plaisirs sucrés
Au programme
Des concerts, des démonstrations de danse, des animations pour toute la famille.
Programmation complète à venir très prochainement.
N’oubliez pas de bloquer ce week-end dans votre agenda, nous avons hâte de vous retrouver ! .
route de Dachstein Altorf 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 animations@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
Twenty or so food trucks will take your taste buds on a journey, with flavors from afar as well as local, not forgetting sweet treats for dessert and snacks.
A program of events throughout the weekend (concerts, workshops, dance demonstrations, exhibitions…)
L’événement Fou de trucks Festival Altorf a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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