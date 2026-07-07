Informations pratiques

Anjoutey

Fête du village

Anjoutey Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Deux scènes des groupes

Le Comité des Fêtes d’Anjoutey organise, avec la participation de l’ensemble des associations du village, une journée festive musicale avec un vide grenier.

Cette manifestation se déroulera au centre du village, de la salle communale au Centre de loisirs en passant par l’École.

De nombreuses animations rythmeront la journée de 10 h à 18 h chanteurs et groupes de musique (variétés, blues, pop rock et rock), spectacles de danse en ligne, zumba et d’autres surprises…

Une restauration rapide et une buvette seront aussi proposées.

Venez nombreux vous amuser à la Fête du village. .

Anjoutey 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 66 45 mairie.danjoutey@orange.fr

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Anjoutey a été mis à jour le 2026-07-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)