Fête du village Anjoutey
dimanche 6 septembre 2026 · Anjoutey
Informations pratiques
Anjoutey
Fête du village
Anjoutey Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Deux scènes des groupes
Le Comité des Fêtes d’Anjoutey organise, avec la participation de l’ensemble des associations du village, une journée festive musicale avec un vide grenier.
Cette manifestation se déroulera au centre du village, de la salle communale au Centre de loisirs en passant par l’École.
De nombreuses animations rythmeront la journée de 10 h à 18 h chanteurs et groupes de musique (variétés, blues, pop rock et rock), spectacles de danse en ligne, zumba et d’autres surprises…
Une restauration rapide et une buvette seront aussi proposées.
Venez nombreux vous amuser à la Fête du village. .
Anjoutey 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 66 45 mairie.danjoutey@orange.fr
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Anjoutey a été mis à jour le 2026-07-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)