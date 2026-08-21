Fête du village, Bult, Bult

Informations pratiques

Fête du village Samedi 12 septembre, 14h00 Bult Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

La fête patronale de Bult arrive !

Samedi 12 septembre 2026

Manège pour les enfants – pêche aux canards

️ Repas sur place à 13 €

Bal musette avec Myriam & Frédéric Buch

Une belle soirée festive à partager en famille et entre amis !

⚠️ Les places pour le repas sont limitées à 80 personnes ! Pensez à réserver rapidement

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Bult en fête le 12 septembre !