AGENDA · Bult
Fête du village, Bult, Bult
samedi 12 septembre 2026 · Bult
Informations pratiques
Fête du village Samedi 12 septembre, 14h00 Bult Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
La fête patronale de Bult arrive !
Samedi 12 septembre 2026
Manège pour les enfants – pêche aux canards
️ Repas sur place à 13 €
Bal musette avec Myriam & Frédéric Buch
Une belle soirée festive à partager en famille et entre amis !
⚠️ Les places pour le repas sont limitées à 80 personnes ! Pensez à réserver rapidement
Bult bult Bult 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0615882080 »}]
Bult en fête le 12 septembre !
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