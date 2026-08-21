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AGENDA · Bult

Fête du village, Bult, Bult

samedi 12 septembre 2026 · Bult

Fête du village, Bult, Bult

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bult
Adresse
bult
Ville
88700 Bult
Département
Vosges

Fête du village Samedi 12 septembre, 14h00 Bult Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

La fête patronale de Bult arrive !
Samedi 12 septembre 2026
Manège pour les enfants – pêche aux canards
️ Repas sur place à 13 €
Bal musette avec Myriam & Frédéric Buch
Une belle soirée festive à partager en famille et entre amis !
⚠️ Les places pour le repas sont limitées à 80 personnes ! Pensez à réserver rapidement

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Bult en fête le 12 septembre !

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