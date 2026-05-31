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La petite histoire du nom de nos communes, Bult, Bult

La petite histoire du nom de nos communes, Bult, Bult

La petite histoire du nom de nos communes, Bult, Bult vendredi 9 octobre 2026.

Lieu : Bult

Adresse : bult

Ville : 88700 Bult

Département : Vosges

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : vendredi 9 octobre 2026

Tarif : Gratuit

La petite histoire du nom de nos communes Vendredi 9 octobre, 20h00 Bult Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du village de Bult ! Rendez-vous le vendredi 9 octobre à 20h00 à la salle multi-activités, 4 rue de la Mairie à Bult.

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Découvrez l’histoire du village de Bult !

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