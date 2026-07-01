AGENDA · Bult
Tambouille festival, Bult, Bult
jeudi 6 août 2026 · Bult
Informations pratiques
Tambouille festival Jeudi 6 août, 09h00 Bult Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Rendez-vous le 6 août à Bult pour le Tambouille Festival !
Au programme : jeu de piste dans le verger conservatoire et visite de la maison paysanne du village par Monsieur Jérôme Balland.
Programme détaillé : https://tambouillefestival.fr/
Bult bult Bult 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://tambouillefestival.fr/ »}] [{« link »: « https://tambouillefestival.fr/ »}]
festival itinérant de spectacles et concerts !
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