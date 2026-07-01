Tambouille festival, Bult, Bult

Informations pratiques

Tambouille festival Jeudi 6 août, 09h00 Bult Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous le 6 août à Bult pour le Tambouille Festival !

Au programme : jeu de piste dans le verger conservatoire et visite de la maison paysanne du village par Monsieur Jérôme Balland.

Programme détaillé : https://tambouillefestival.fr/

Bult bult Bult 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://tambouillefestival.fr/ »}] [{« link »: « https://tambouillefestival.fr/ »}]

festival itinérant de spectacles et concerts !