UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bult

Tambouille festival, Bult, Bult

jeudi 6 août 2026 · Bult

Tambouille festival, Bult, Bult

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Bult
Adresse
bult
Ville
88700 Bult
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Tambouille festival Jeudi 6 août, 09h00 Bult Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T17:00:00+02:00

Rendez-vous le 6 août à Bult pour le Tambouille Festival !
Au programme : jeu de piste dans le verger conservatoire et visite de la maison paysanne du village par Monsieur Jérôme Balland.
Programme détaillé : https://tambouillefestival.fr/

Bult bult Bult 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://tambouillefestival.fr/ »}] [{« link »: « https://tambouillefestival.fr/ »}]
festival itinérant de spectacles et concerts !

À voir aussi à Bult (Vosges)