Crespy-le-Neuf

Fête du village

Crespy-le-Neuf Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

C’est un événement à ne pas manquer à Crespy-le-Neuf la fête du village ! Le comité des fêtes vous donne rendez-vous lors d’une journée festive avec de nombreuses animations.

Au programme Fête de la Bière*, marché artisanal, concert, démonstration de danse… et bien d’autres !

Dès 7h, profitez également du traditionnel vide-greniers qui aura lieu dans les rues du village. C’est l’occasion de chiner aux aurores !

Profitez de la restauration sur place midi et soir.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

#videgreniers2026 .

Crespy-le-Neuf 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 22 82 claude.fromont10@orange.fr

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English :

L’événement Fête du village Crespy-le-Neuf a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne