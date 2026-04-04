Crespy-le-Neuf

Randonnée pédestre On fête les mamans

40 rue Charles Herbelot Crespy-le-Neuf Aube

Tarif : – – Eur

4

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Et si on célébrait les mamans de façon sportive ? Partez pour une randonnée pédestre en compagnie de l’association Les amis du parc en l’honneur des mamans ! Arpentez les chemins depuis Crespy-le-Neuf pour une boucle de 10 à 11 km environ.

Le rendez-vous est prévu à 13h30, pour un départ fixé à 14h.

Pensez à vous inscrire ! 4 .

40 rue Charles Herbelot Crespy-le-Neuf 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@@orange.fr

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English :

L’événement Randonnée pédestre On fête les mamans Crespy-le-Neuf a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne