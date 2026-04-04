Randonnée pédestre On fête les mamans Crespy-le-Neuf
Randonnée pédestre On fête les mamans Crespy-le-Neuf samedi 30 mai 2026.
Crespy-le-Neuf
Randonnée pédestre On fête les mamans
40 rue Charles Herbelot Crespy-le-Neuf Aube
Tarif : – – Eur
4
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Et si on célébrait les mamans de façon sportive ? Partez pour une randonnée pédestre en compagnie de l’association Les amis du parc en l’honneur des mamans ! Arpentez les chemins depuis Crespy-le-Neuf pour une boucle de 10 à 11 km environ.
Le rendez-vous est prévu à 13h30, pour un départ fixé à 14h.
Pensez à vous inscrire ! 4 .
40 rue Charles Herbelot Crespy-le-Neuf 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@@orange.fr
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English :
L’événement Randonnée pédestre On fête les mamans Crespy-le-Neuf a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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