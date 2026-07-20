Fête du Village Rue du Bourg Curtil-sous-Buffières

Informations pratiques

Curtil-sous-Buffières

Fête du Village

Rue du Bourg Cour de la mairie Curtil-sous-Buffières Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02 23:59:00

Date(s) :

2026-08-02

Une vraie fête de village avec des jeux, de la musique et de la danse pour toutes les générations, une buvette accueillante pour le goûter comme pour l’apéritif avec une petite restauration et des sessions de danse latino. .

Rue du Bourg Cour de la mairie Curtil-sous-Buffières 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté curtil.fl@gmail.com

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English : Fête du Village

L’événement Fête du Village Curtil-sous-Buffières a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)