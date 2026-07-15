Informations pratiques

Bourlens

Fête du Village de Bourlens

Rue de l’église Bourlens Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

L’association Bourlens Animation vous donne rendez-vous pour la traditionnelle Fête du Village, un week-end convivial et festif ouvert à tous.

L’association Bourlens Animation vous donne rendez-vous pour la traditionnelle Fête du Village, un week-end convivial et festif ouvert à tous.

Au programme randonnée pédestre (sur réservation), repas champêtre (sur réservation), soirée dansante, animations pour les enfants (jeux en bois, château gonflable, etc.), messe, apéritif offert par la municipalité, snack, concours de pétanque en doublette et démonstration de zumba. Une buvette et un stand de crêpes seront également proposés tout au long du week-end. .

Rue de l’église Bourlens 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 16 99 28 bourlensanimation@gmail.com

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English : Fête du Village de Bourlens

The Bourlens Animation Association invites you to the traditional Village Festival, a fun and festive weekend open to %E0 everyone.

L’événement Fête du Village de Bourlens Bourlens a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne