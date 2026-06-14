UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Champagnac

Fête du village de Champagnac L’Île Verte Champagnac

samedi 8 août 2026 · L'Île Verte · Champagnac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
L'Île Verte
Adresse
Au Combe
Ville
17500 Champagnac
Département
Charente-Maritime
Tarif
25 25

Champagnac

Fête du village de Champagnac

L’Île Verte Au Combe Champagnac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

La Fête du Village revient les 8 & 9 août à Champagnac !
Deux jours de convivialité, de musique, de spectacles et de bonne humeur vous attendent à l’Île Verte !
  .

L’Île Verte Au Combe Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21  comitedesfetesdechampagnac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Village Festival is back on August 8 & 9 in Champagnac!
Two days of fun, music, shows, and good cheer await you at L’%CEle Verte!

L’événement Fête du village de Champagnac Champagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Champagnac (Charente-Maritime)