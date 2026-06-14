Fête du village de Champagnac L’Île Verte Champagnac
samedi 8 août 2026 · L'Île Verte · Champagnac
Informations pratiques
Champagnac
Fête du village de Champagnac
L’Île Verte Au Combe Champagnac Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
La Fête du Village revient les 8 & 9 août à Champagnac !
Deux jours de convivialité, de musique, de spectacles et de bonne humeur vous attendent à l’Île Verte !
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L’Île Verte Au Combe Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21 comitedesfetesdechampagnac@gmail.com
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English :
The Village Festival is back on August 8 & 9 in Champagnac!
Two days of fun, music, shows, and good cheer await you at L’%CEle Verte!
L’événement Fête du village de Champagnac Champagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge