Champagnac

Balade à Champagnac Bienvenue chez Nous

Parking salle des fêtes Champagnac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Une balade de 6,5 km pour découvrir Champagnac autrement, avec le passage vers un ancien moulin à eau aujourd’hui chambres d’hôtes, et la rencontre avec un passionné de moulins. Gratuit sur inscription. Se présenter 15mn avant le départ.

.

Parking salle des fêtes Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 6.5 km walk to discover Champagnac in a different way, with a visit to a former watermill, now a B&B, and a meeting with a mill enthusiast. Free registration required. Please arrive 15 minutes before departure.

L’événement Balade à Champagnac Bienvenue chez Nous Champagnac a été mis à jour le 2026-05-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge