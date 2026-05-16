Soirée moules frites & musique live Champagnac
Soirée moules frites & musique live Champagnac samedi 20 juin 2026.
Champagnac
Soirée moules frites & musique live
Île Verte Champagnac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez partager un moment convivial avec une soirée moules frites et musique live, accompagnée d’un marché de producteurs sur place.
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Île Verte Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21 comitedesfetesdechampagnac@gmail.com
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English :
Enjoy an evening of mussels and French fries, live music and an on-site farmers’ market.
L’événement Soirée moules frites & musique live Champagnac a été mis à jour le 2026-05-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge