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Marché des producteurs Champagnac

Marché des producteurs Champagnac samedi 20 juin 2026.

Adresse : île verte

Ville : 17500 Champagnac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 le repas

Champagnac

Marché des producteurs

île verte Champagnac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

le repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

On constitue le marché de producteurs & créateurs
On ouvre la scène aux artistes locaux

Une soirée conviviale, du public, une belle visibilité

Si vous hésitez, c’est le bon moment pour vous lancer
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île verte Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21  comitedesfetesdechampagnac@gmail.com

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English :

A market of producers and creators
Opening the stage to local artists

A convivial evening, a large audience, great visibility

If you’re hesitating, now’s the time to get started!

L’événement Marché des producteurs Champagnac a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge