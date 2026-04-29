Champagnac

Marché des producteurs

île verte Champagnac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

le repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

On constitue le marché de producteurs & créateurs

On ouvre la scène aux artistes locaux



Une soirée conviviale, du public, une belle visibilité



Si vous hésitez, c’est le bon moment pour vous lancer

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île verte Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21 comitedesfetesdechampagnac@gmail.com

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English :

A market of producers and creators

Opening the stage to local artists



A convivial evening, a large audience, great visibility



If you’re hesitating, now’s the time to get started!

L’événement Marché des producteurs Champagnac a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge