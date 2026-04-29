Marché des producteurs Champagnac
Marché des producteurs Champagnac samedi 20 juin 2026.
Champagnac
Marché des producteurs
île verte Champagnac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
le repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
On constitue le marché de producteurs & créateurs
On ouvre la scène aux artistes locaux
Une soirée conviviale, du public, une belle visibilité
Si vous hésitez, c’est le bon moment pour vous lancer
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île verte Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 38 76 21 comitedesfetesdechampagnac@gmail.com
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English :
A market of producers and creators
Opening the stage to local artists
A convivial evening, a large audience, great visibility
If you’re hesitating, now’s the time to get started!
L’événement Marché des producteurs Champagnac a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge