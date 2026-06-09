Fête du village de Hautesvignes Hautesvignes
Fête du village de Hautesvignes Hautesvignes jeudi 16 juillet 2026.
Hautesvignes
Fête du village de Hautesvignes
Bourg Hautesvignes Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
16 juillet rando nocturne.
17 juillet à 21h loto sous la halle.
18 juillet à partir de 19h Repas dansant avec DJ Globule (sur réservation) suivi du feu d’artifice tiré à 23h.
19 juillet dès 9h rando tracteur suivi d’un repas (sur réservation) .
Bourg Hautesvignes 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 96 02 94
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English : Fête du village de Hautesvignes
L’événement Fête du village de Hautesvignes Hautesvignes a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne