Pompignac

Fête du village de Pompignac

Le Bourg Pompignac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-05-02 23:30:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

La fête du village de Pompignac s’annonce comme un moment incontournable pour célébrer le retour des beaux jours dans une ambiance chaleureuse et festive. Pendant quatre jours, la fête foraine animera le cœur du village avec ses attractions pour petits et grands. Les amateurs de vélo vibreront également au rythme d’une course cycliste qui réunira participants et spectateurs le 1er mai, avec un départ à 14 h 30, Place de l’Entre-deux-Mers. Un concert prolongera les festivités le samedi soir. Et le dimanche 3 mai, les passionnés de belles mécaniques pourront admirer une exposition de voitures anciennes, un véritable voyage dans le temps. Entre animations, découvertes et moments de partage, cette fête promet de rassembler toutes les générations autour d’un programme riche et joyeux. Entrée libre. Restauration sur place. .

Le Bourg Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 13 00

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English : Fête du village de Pompignac

L’événement Fête du village de Pompignac Pompignac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de l’Entre-deux-Mers