Fête du village de Roche Saint Secret Roche-Saint-Secret-Béconne
Fête du village de Roche Saint Secret Roche-Saint-Secret-Béconne vendredi 10 juillet 2026.
Roche-Saint-Secret-Béconne
Fête du village de Roche Saint Secret
Le Village Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
La fête du Village de La Roche Saint Secret Beconne avec concert, blind test, Dj, animations, snack et buvette.
.
Le Village Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 05 92 75 cdf.rochesaintsecret@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The La Roche Saint Secret Beconne Village Festival, featuring a concert, a blind test, a DJ, entertainment, snacks, and a refreshment stand.
L’événement Fête du village de Roche Saint Secret Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux