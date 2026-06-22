Roche-Saint-Secret-Béconne

Fête du village de Roche Saint Secret

Le Village Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

La fête du Village de La Roche Saint Secret Beconne avec concert, blind test, Dj, animations, snack et buvette.

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Le Village Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 05 92 75 cdf.rochesaintsecret@gmail.com

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English :

The La Roche Saint Secret Beconne Village Festival, featuring a concert, a blind test, a DJ, entertainment, snacks, and a refreshment stand.

L’événement Fête du village de Roche Saint Secret Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux