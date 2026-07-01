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AGENDA · Saint-Bard

Fête du village de Saint-Bard Saint-Bard

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Bard

Fête du village de Saint-Bard Saint-Bard

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
23260 Saint-Bard
Département
Creuse
Tarif

Saint-Bard

Fête du village de Saint-Bard

Saint-Bard Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Samedi 18 juillet
14h Concours de pétanque ouvert à tous 12€par équipe
Remise en jeu des engagements 1 lot à chaque participant
Buffet et buvette

Dimanche 19 juillet
12h repas champêtre à l’étang
Entrée campagnarde / Jambon  » au torchon »/ Pommes de terre au Four /Fromage/ Gâteau noisette- Crème anglaise/ Café

Adulte 15€ / Enfant 10€ (-12 ans)
Inscriptions impératives au 06 83 32 45 37 après 19h et avant le 15/07   .

Saint-Bard 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 45 37 

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English : Fête du village de Saint-Bard

L’événement Fête du village de Saint-Bard Saint-Bard a été mis à jour le 2026-07-01 par Marche et Combraille en Aquitaine