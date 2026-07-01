Informations pratiques

Saint-Bard

Fête du village de Saint-Bard

Saint-Bard Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 juillet

14h Concours de pétanque ouvert à tous 12€par équipe

Remise en jeu des engagements 1 lot à chaque participant

Buffet et buvette

Dimanche 19 juillet

12h repas champêtre à l’étang

Entrée campagnarde / Jambon » au torchon »/ Pommes de terre au Four /Fromage/ Gâteau noisette- Crème anglaise/ Café

Adulte 15€ / Enfant 10€ (-12 ans)

Inscriptions impératives au 06 83 32 45 37 après 19h et avant le 15/07 .

Saint-Bard 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 45 37

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English : Fête du village de Saint-Bard

L’événement Fête du village de Saint-Bard Saint-Bard a été mis à jour le 2026-07-01 par Marche et Combraille en Aquitaine