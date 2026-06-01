Fête du village de St Jean de Thurac Saint-Jean-de-Thurac
Fête du village de St Jean de Thurac Saint-Jean-de-Thurac vendredi 19 juin 2026.
Saint-Jean-de-Thurac
Fête du village de St Jean de Thurac
Sous la halle Saint-Jean-de-Thurac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
19 juin 19h Auberge espagnole, 21h belote, diffusion Top 14.
20 juin Ink Truck Tattoo, pétanque, 15h expo voitures, 19h Burger Party, soirée musicale.
21 juin 9h Rando des Saveurs, marché producteurs, 12h apéro municipal, 13h repas chasse (sur réservation), 19h omelette géante, jeux.
Vendredi 19 juin
19h Auberge Espagnole
21h Concours de belote
Diffusion match rugby
top 14
Samedi 20 juin
Ink Truck Tattoo tatoueur itinérant
Concours de pétanque
15h Expo voitures
19h Burger Party
soirée musicale
Dimanche 21 juin
9h Rando des Saveurs
Marché de producteurs
12h Apéritif offert par la municipalité
13h Repas de la Chasse (sur réservation)
19h Omelette Géante soirée
Jeux de société .
Sous la halle Saint-Jean-de-Thurac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes47270@gmail.com
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English : Fête du village de St Jean de Thurac
june 19: 7pm Auberge espagnole, 9pm belote, Top 14 broadcast.
june 20: Ink Truck Tattoo, pétanque, 3pm car show, 7pm Burger Party, musical evening.
june 21: 9 a.m. Rando des Saveurs, farmers’ market, 12 p.m. municipal aperitif, 1 p.m. hunting dinner (reservation required), 7 p.m. giant omelette, games.
L’événement Fête du village de St Jean de Thurac Saint-Jean-de-Thurac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen