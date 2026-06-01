Fête du village de St Jean de Thurac Saint-Jean-de-Thurac vendredi 19 juin 2026.

Saint-Jean-de-Thurac

Fête du village de St Jean de Thurac

Sous la halle Saint-Jean-de-Thurac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

19 juin 19h Auberge espagnole, 21h belote, diffusion Top 14.

20 juin Ink Truck Tattoo, pétanque, 15h expo voitures, 19h Burger Party, soirée musicale.

21 juin 9h Rando des Saveurs, marché producteurs, 12h apéro municipal, 13h repas chasse (sur réservation), 19h omelette géante, jeux.

Vendredi 19 juin

19h Auberge Espagnole

21h Concours de belote

Diffusion match rugby

top 14

Samedi 20 juin

Ink Truck Tattoo tatoueur itinérant

Concours de pétanque

15h Expo voitures

19h Burger Party

soirée musicale

Dimanche 21 juin

9h Rando des Saveurs

Marché de producteurs

12h Apéritif offert par la municipalité

13h Repas de la Chasse (sur réservation)

19h Omelette Géante soirée

Jeux de société .

Sous la halle Saint-Jean-de-Thurac 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes47270@gmail.com

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English : Fête du village de St Jean de Thurac

june 19: 7pm Auberge espagnole, 9pm belote, Top 14 broadcast.

june 20: Ink Truck Tattoo, pétanque, 3pm car show, 7pm Burger Party, musical evening.

june 21: 9 a.m. Rando des Saveurs, farmers’ market, 12 p.m. municipal aperitif, 1 p.m. hunting dinner (reservation required), 7 p.m. giant omelette, games.

L’événement Fête du village de St Jean de Thurac Saint-Jean-de-Thurac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Agen