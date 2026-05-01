Fête du village de Villexavier salle des fêtes Villexavier

Villexavier

Fête du village de Villexavier

salle des fêtes Route de Montendre Villexavier Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La fête du village de Villexavier propose une soirée festive avec ouverture des festivités à 19h, vente de boissons, planches de charcuterie et frites, suivie d’un concert du groupe What’s Up à 21h.

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salle des fêtes Route de Montendre Villexavier 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 38 65

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English :

Villexavier’s village fête offers a festive evening with festivities opening at 7pm, drinks, charcuterie boards and French fries for sale, followed by a concert by the band What’s Up at 9pm.

L’événement Fête du village de Villexavier Villexavier a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge