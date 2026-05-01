Fête du village de Villexavier salle des fêtes Villexavier
Fête du village de Villexavier salle des fêtes Villexavier samedi 30 mai 2026.
Villexavier
Fête du village de Villexavier
salle des fêtes Route de Montendre Villexavier Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La fête du village de Villexavier propose une soirée festive avec ouverture des festivités à 19h, vente de boissons, planches de charcuterie et frites, suivie d’un concert du groupe What’s Up à 21h.
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salle des fêtes Route de Montendre Villexavier 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 38 65
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English :
Villexavier’s village fête offers a festive evening with festivities opening at 7pm, drinks, charcuterie boards and French fries for sale, followed by a concert by the band What’s Up at 9pm.
L’événement Fête du village de Villexavier Villexavier a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge