Informations pratiques

Échourgnac

Fête du village

Salle des Fêtes Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Fête du village vide-greniers (2 € le m), jeux gonflables, expo de motos anciennes, expo de 2 CV, stands de assos locales, bandas la journée, restauration sur place, buvette, crêpes 06 59 58 95 19 .

Salle des Fêtes Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Échourgnac a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord