AGENDA · Échourgnac
Fête du village Échourgnac
dimanche 27 septembre 2026 · Échourgnac
Informations pratiques
Échourgnac
Fête du village
Salle des Fêtes Échourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Fête du village vide-greniers (2 € le m), jeux gonflables, expo de motos anciennes, expo de 2 CV, stands de assos locales, bandas la journée, restauration sur place, buvette, crêpes 06 59 58 95 19 .
Salle des Fêtes Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 58 95 19
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Échourgnac a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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