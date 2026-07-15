Fête du village et foire à tout Heudicourt
samedi 1 août 2026 · Heudicourt
Informations pratiques
Heudicourt
Fête du village et foire à tout
Rue Bourgeoise Heudicourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02
Fête communale du village le samedi À 18h30 messe à la chapelle Saint-Sauveur, À 21h15 défilé aux lampions, départ rue Bourgeoise, À 23h spectacle Cracheur de feu de Greg Montana, dans la cour du château. Foire à tout le dimanche.
Buvette et restauration sur place. .
Rue Bourgeoise Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 27 91 38
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English : Fête du village et foire à tout
L’événement Fête du village et foire à tout Heudicourt a été mis à jour le 2026-07-15 par Vexin Normand Tourisme
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