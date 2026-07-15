Informations pratiques

Heudicourt

Fête du village et foire à tout

Rue Bourgeoise Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Fête communale du village le samedi À 18h30 messe à la chapelle Saint-Sauveur, À 21h15 défilé aux lampions, départ rue Bourgeoise, À 23h spectacle Cracheur de feu de Greg Montana, dans la cour du château. Foire à tout le dimanche.

Buvette et restauration sur place. .

Rue Bourgeoise Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 27 91 38

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English : Fête du village et foire à tout

L’événement Fête du village et foire à tout Heudicourt a été mis à jour le 2026-07-15 par Vexin Normand Tourisme