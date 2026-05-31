Visite guidée du château, Château d’Heudicourt, Heudicourt

Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château d’Heudicourt Eure

Durée 45 min, 9€ adultes, 6€ 12-18 ans, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des intérieurs du château : salons, salle des gardes, bibliothèque. Epoque Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Empire.

Souvenirs de la famille Sublet d’Heudicourt, de Mme de Maintenon, du comte Esteve, trésorier général de Napoléon.

Durée de la visite environ 45mn.

Château d’Heudicourt 1 Grande Rue, 27860 Heudicourt, France Heudicourt 27860 Eure Normandie +33232558606 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/449-parc-du-chateau-d-heudicourt Château de briques roses du XVIIe siècle, entouré de douves sèches et bordé d’un parc à la française.

Heudicourt fut édifié à partir de 1574 par Michel Sublet sur les fondations d’un rendez-vous de chasse. Son fils épousa en 1666 Bonne de Pons, très remarquée par Louis XIV. Celle-ci, grande amie de Madame de Maintenon devint Marquise d’Heudicourt. Par la suite, le château fut acquis en 1804 par le comte Martin-Roch-Xavier Esteve, Directeur des Finances de la Campagne d’Égypte, puis Trésorier Général de la Couronne de Napoléon. Depuis, Heudicourt est toujours resté dans la même famille.

Visite guidée des intérieurs du château : salons, salle des gardes, bibliothèque. Epoque Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et Empire.

© Eric Esteve