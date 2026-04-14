Visite guidée du château, Château d’Heudicourt, Heudicourt

Visite guidée du château 6 et 7 juin Château d’Heudicourt Eure

Durée 45 min, 9€ adultes, 6€ 12-18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites guidées de l’intérieur du château les samedi 6 et et dimanche 7 juin entre 14h30 et 18h.

Château d’Heudicourt 1 grande rue, 27860 Heudicourt Heudicourt 27860 Eure Normandie 06 29 14 90 04 Une avenue majestueuse à double rangée mène au château de briques roses entouré d’un parc à la française. Allées droites, des bosquets, un rond de carrosses et des perspectives au-delà des sauts-de-loup. D 14 bis jusqu’à Étrépagny, puis D 3

Visites guidées de l’intérieur du château les samedi 6 et et dimanche 7 juin entre 14h30 et 18h.

© Eric Esteve