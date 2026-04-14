Visite libre du parc, Château d’Heudicourt, Heudicourt
Visite libre du parc, Château d’Heudicourt, Heudicourt vendredi 5 juin 2026.
Visite libre du parc 5 – 7 juin Château d’Heudicourt Eure
2,5€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite libre du parc de 10h à 18h.
Château d’Heudicourt 1 grande rue, 27860 Heudicourt Heudicourt 27860 Eure Normandie 06 29 14 90 04 Une avenue majestueuse à double rangée mène au château de briques roses entouré d’un parc à la française. Allées droites, des bosquets, un rond de carrosses et des perspectives au-delà des sauts-de-loup. D 14 bis jusqu’à Étrépagny, puis D 3
Visite libre du parc de 10h à 18h.
© Eric Esteve
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