Fête du village Eyraud-Crempse-Maurens
Fête du village Eyraud-Crempse-Maurens samedi 27 juin 2026.
Eyraud-Crempse-Maurens
Fête du village
Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Fête à St Jean d’Eyraud Grillades à 19h suivi d’un bal.
Feu d’artifices à 23h. Comité des fêtes .
Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 ot.mussidan@gmail.com
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Eyraud-Crempse-Maurens a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord