Eyraud-Crempse-Maurens

Fête du village

Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête à St Jean d’Eyraud Grillades à 19h suivi d’un bal.

Feu d’artifices à 23h. Comité des fêtes .

Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 73 87 ot.mussidan@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Eyraud-Crempse-Maurens a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord