Informations pratiques

Granges-le-Bourg

Fête du village

Granges-le-Bourg Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez participer à la fête du village à Granges-le-Bourg et découvrir toutes les activités que le village vous proposera.

En plus, concours de pétanque le matin et repas du midi à réserver.

Vous finirez la soirée avec un beau feu d’artifice.

Ambiance musicale et buvette .

Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 00 95 28

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Granges-le-Bourg a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL