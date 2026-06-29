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AGENDA · Granges-le-Bourg

Fête du village Granges-le-Bourg

samedi 15 août 2026 · Granges-le-Bourg

Fête du village Granges-le-Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
70400 Granges-le-Bourg
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Granges-le-Bourg

Fête du village

Granges-le-Bourg Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez participer à la fête du village à Granges-le-Bourg et découvrir toutes les activités que le village vous proposera.
En plus, concours de pétanque le matin et repas du midi à réserver.
Vous finirez la soirée avec un beau feu d’artifice.
Ambiance musicale et buvette   .

Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 00 95 28 

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Granges-le-Bourg a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL