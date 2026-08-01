AGENDA · Hébécourt
Fête du village Hébécourt
samedi 15 août 2026 · Hébécourt
Informations pratiques
Hébécourt
Fête du village
Place de la Mairie Hébécourt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez passer une journée festive, à l’occasion de la fête du village, où petits et grands pourront s’amuser structures gonflables, jeux en bois, karaoké et DJ. À 22h30, feu d’artifice. Restauration sur place. .
Place de la Mairie Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 53 09
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Hébécourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Vexin Normand Tourisme
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