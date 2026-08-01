Informations pratiques

Hébécourt

Fête du village

Place de la Mairie Hébécourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez passer une journée festive, à l’occasion de la fête du village, où petits et grands pourront s’amuser structures gonflables, jeux en bois, karaoké et DJ. À 22h30, feu d’artifice. Restauration sur place. .

Place de la Mairie Hébécourt 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 53 09

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Hébécourt a été mis à jour le 2026-07-28 par Vexin Normand Tourisme