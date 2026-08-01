Informations pratiques

Lamonzie-Montastruc

Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC

Bourg Lamonzie-Montastruc Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:30:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Foyer Rural de Lamonzie-Montastruc vous invite à la traditionnelle fête du village!

Au programme:

A partir de 7h30: Vide grenier tout au long de la journée.

10h à 17h00: Exposition de véhicules anciens.

12h00: La municipalité vous offre l’apéritif à midi.

12h00 à 14h30: Repas brasero le midi.

10h00 à 17h00: Tir à l’arc, jeu gonflable ou encore maquillage pour toute la famille!

15h00: Rampeau

A partir de 19h00: Marché gourmand

22h00: Grand feu d’artifice (sous réserve d’autorisation préfectorale)

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée! .

Bourg Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 17 04 80 foyerrural.lm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC

L’événement Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides