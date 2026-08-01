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Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc

samedi 15 août 2026 · Lamonzie-Montastruc

Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Bourg
Ville
24520 Lamonzie-Montastruc
Département
Dordogne
Tarif

Lamonzie-Montastruc

Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC

Bourg Lamonzie-Montastruc Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:30:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le Foyer Rural de Lamonzie-Montastruc vous invite à la traditionnelle fête du village!

Au programme:
A partir de 7h30: Vide grenier tout au long de la journée.
10h à 17h00: Exposition de véhicules anciens.
12h00: La municipalité vous offre l’apéritif à midi.
12h00 à 14h30: Repas brasero le midi.
10h00 à 17h00: Tir à l’arc, jeu gonflable ou encore maquillage pour toute la famille!
15h00: Rampeau
A partir de 19h00: Marché gourmand
22h00: Grand feu d’artifice (sous réserve d’autorisation préfectorale)

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée!   .

Bourg Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 17 04 80  foyerrural.lm@gmail.com

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English : Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC

L’événement Fête du village | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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