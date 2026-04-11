Informations pratiques

Lapleau

Fête du village

Lapleau Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Thème 2026 Jules Verne

Programme

Samedi 1er août Escape game à 16h30,

Repas animé par le groupe Gulapia à 20h Apéritif, entrée, Aligot saucisse, fromage et dessert à 19€

Réservation au 06 78 99 06 75 avant le 28 juillet

Dimanche 2 août de 15h à 19h Réalité virtuelle, Voyage autour de Jules Verne Salle des fêtes. 2€

16h Défilé des chars en fanfare

20h Restauration devant la boucherie. Repas animé par le groupe Les Chamalots.

22h Retraite aux flambeaux

22h30 Feu d’artifice

23h Bal avec DJ Manu

Lundi 3 août

14h Concours de pétanque en triplette au Ricoule. 15€/équipe

Buvette et sandwichs sur place

Nos amis forains seront présents durant out le week-end place de l’église .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 31 44 68

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Lapleau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières