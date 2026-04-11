Fête du village Lapleau
samedi 1 août 2026 · Lapleau
Informations pratiques
Lapleau
Fête du village
Lapleau Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Thème 2026 Jules Verne
Programme
Samedi 1er août Escape game à 16h30,
Repas animé par le groupe Gulapia à 20h Apéritif, entrée, Aligot saucisse, fromage et dessert à 19€
Réservation au 06 78 99 06 75 avant le 28 juillet
Dimanche 2 août de 15h à 19h Réalité virtuelle, Voyage autour de Jules Verne Salle des fêtes. 2€
16h Défilé des chars en fanfare
20h Restauration devant la boucherie. Repas animé par le groupe Les Chamalots.
22h Retraite aux flambeaux
22h30 Feu d’artifice
23h Bal avec DJ Manu
Lundi 3 août
14h Concours de pétanque en triplette au Ricoule. 15€/équipe
Buvette et sandwichs sur place
Nos amis forains seront présents durant out le week-end place de l’église .
Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 31 44 68
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Lapleau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières