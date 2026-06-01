Fête du Village Lefaux
Fête du Village Lefaux samedi 20 juin 2026.
Lefaux
Fête du Village
Lefaux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin à 18h30
Salle Polyvalente Lefaux
————————
Merci d’apporter de quoi manger et des boissons
Au programme bonne humeur , rencontres et repas partagé.
Chacun est invité à apporter un plat, une salade, un dessert ou toute autre spécialité à faire découvrir, afin de composer ensemble un grand repas convivial.
En famille, entre amis ou entre voisins, rejoignez-nous pour faire vivre notre village et passer une agréable soirée tous ensemble.
Pour l’organisation, merci de confirmer votre présence au 06 43 24 16 91
Crédit Commune de Lefaux .
Lefaux 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 43 24 16 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du Village Lefaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer