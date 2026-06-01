Lefaux

Fête du Village

Lefaux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin à 18h30

Salle Polyvalente Lefaux

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Merci d’apporter de quoi manger et des boissons

Au programme bonne humeur , rencontres et repas partagé.

Chacun est invité à apporter un plat, une salade, un dessert ou toute autre spécialité à faire découvrir, afin de composer ensemble un grand repas convivial.

En famille, entre amis ou entre voisins, rejoignez-nous pour faire vivre notre village et passer une agréable soirée tous ensemble.

Pour l’organisation, merci de confirmer votre présence au 06 43 24 16 91

Crédit Commune de Lefaux .

Lefaux 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 43 24 16 91

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English :

L’événement Fête du Village Lefaux a été mis à jour le 2026-06-13 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer