Fête du village Lemuy
samedi 12 septembre 2026 · Lemuy
Informations pratiques
Lemuy
Fête du village
Lemuy Jura
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Venez nombreux partager un week-end festif et convivial !
Tout le week-end structures gonflables !
Samedi soir
Repas lasagnes, salade, fromage, flan pâtissier, café 12€ / adulte, 8€/enfant moins de 10 ans
Réservation avant le 9 septembre 06 08 08 25 39 / 06 72 23 77 48
21h30 feux d’artifice
Dimanche
> Brocante, 2€/mètre, réservation, emplacement 06 85 15 53 29
Buvette et petite restauration
Organisé par le comté d’animation des Rotz .
Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 08 25 39 mairie-lemuy@wanadoo.fr
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Lemuy a été mis à jour le 2026-08-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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