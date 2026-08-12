Informations pratiques

Lemuy

Fête du village

Lemuy Jura

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Venez nombreux partager un week-end festif et convivial !

Tout le week-end structures gonflables !

Samedi soir

Repas lasagnes, salade, fromage, flan pâtissier, café 12€ / adulte, 8€/enfant moins de 10 ans

Réservation avant le 9 septembre 06 08 08 25 39 / 06 72 23 77 48

21h30 feux d’artifice

Dimanche

> Brocante, 2€/mètre, réservation, emplacement 06 85 15 53 29

Buvette et petite restauration

Organisé par le comté d’animation des Rotz .

Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 08 25 39 mairie-lemuy@wanadoo.fr

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Lemuy a été mis à jour le 2026-08-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme