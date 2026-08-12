UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lemuy

Fête du village Lemuy

samedi 12 septembre 2026 · Lemuy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Ville
39110 Lemuy
Département
Jura
Tarif
0 0 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lemuy

Fête du village

Lemuy Jura

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

Venez nombreux partager un week-end festif et convivial !

Tout le week-end structures gonflables !

Samedi soir
Repas lasagnes, salade, fromage, flan pâtissier, café 12€ / adulte, 8€/enfant moins de 10 ans
Réservation avant le 9 septembre 06 08 08 25 39 / 06 72 23 77 48
21h30 feux d’artifice

Dimanche
> Brocante, 2€/mètre, réservation, emplacement 06 85 15 53 29
Buvette et petite restauration

Organisé par le comté d’animation des Rotz   .

Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 08 25 39  mairie-lemuy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du village

L’événement Fête du village Lemuy a été mis à jour le 2026-08-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

À voir aussi à Lemuy (Jura)