Fruitières à Comté du massif jurassien Mairie de Salins Lemuy

Informations pratiques

Lemuy

Fruitières à Comté du massif jurassien

Mairie de Salins 2 Rue de Salins Lemuy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Découvrez les fruitières à comté au fil du temps à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Avant d’être des bâtiments modernes où l’on fabrique et l’on vend du comté, les fruitières sont des formes d’organisations collectives millénaires de fabrication de fromage de garde qui ont marqué l’histoire du massif jurassien.

La visite unique proposée samedi 20 septembre se déroulera sur deux sites entre 14h et 17h30. Elle commencera à Lemuy (Jura), village où nous découvrirons l’histoire des fruitières du massif jurassien, de la fruitière nomade du XVe siècle au chalet modèle de 1910.

Ensuite, la visite se poursuivra par la présentation du site de production d’une coopérative de fromagerie à Salins-les-Bains. Elle se clôturera par la dégustation d’un morceau de comté.

Dès 12 ans

Véhicule préconisé pour rejoindre Salins-les Bains en 2e partie de visite présence de parkings. .

Mairie de Salins 2 Rue de Salins Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 42 62 mairie-lemuy@wanadoo.fr

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English : Fruitières à Comté du massif jurassien

L’événement Fruitières à Comté du massif jurassien Lemuy a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme