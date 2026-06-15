Fête du village Espace Michel Strohm Neaufles-Saint-Martin

Neaufles-Saint-Martin

Fête du village

Espace Michel Strohm Derrière la mairie Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Au programme

– À 19h15 animation musicale avec Family Sound,

– À 21h30 retraite aux flambeaux animée par Lezard Tape. Départ à l’espace Michel Strohm,

– À 23h spectacle de feu et pyrotechnie par Super Cho.

Restauration de 19h à 20h30 frites/saucisses pierrot de la Ferme du Bosc Renard à réserver jusqu’au 30 juin.

Bar ouvert toute la soirée. .

Espace Michel Strohm Derrière la mairie Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-15 par Vexin Normand Tourisme