Fête du village Espace Michel Strohm Neaufles-Saint-Martin
Fête du village Espace Michel Strohm Neaufles-Saint-Martin samedi 4 juillet 2026.
Neaufles-Saint-Martin
Fête du village
Espace Michel Strohm Derrière la mairie Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Au programme
– À 19h15 animation musicale avec Family Sound,
– À 21h30 retraite aux flambeaux animée par Lezard Tape. Départ à l’espace Michel Strohm,
– À 23h spectacle de feu et pyrotechnie par Super Cho.
Restauration de 19h à 20h30 frites/saucisses pierrot de la Ferme du Bosc Renard à réserver jusqu’au 30 juin.
Bar ouvert toute la soirée. .
Espace Michel Strohm Derrière la mairie Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-15 par Vexin Normand Tourisme