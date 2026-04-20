Neaufles-Saint-Martin

Course d’orientation familiale 5ème édition

19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Venez passer un moment d’aventure sportive et conviviale

– Nouveauté Cani-orientation

Inscription sur place à partir de 9h, départ à 9h40.

Participez à la course avec votre chien.

15 participants maximum, réservation conseillée lemoinejerome27@hotmail.com

– Course au score

Inscription sur place à partir de 9h20, départ à 10h.

Trouvez un maximum de balises en un temps limité d’1 heure, à l’aide d’une carte, en solo, en duo ou en équipe de 8 participants maximum.

Aucune limite d’âge.

– Course pour les enfants

Inscription sur place à partir de 13h, départ à 14h.

Mission Les animaux se sont échappés… Attrapez-les tous !

Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents pendant les deux courses. .

19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 35 58 84 55 lemoinejerome@hotmail.fr

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English : Course d’orientation familiale 5ème édition

L’événement Course d’orientation familiale 5ème édition Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme