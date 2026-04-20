Course d’orientation familiale 5ème édition Neaufles-Saint-Martin
Course d’orientation familiale 5ème édition Neaufles-Saint-Martin dimanche 30 août 2026.
Neaufles-Saint-Martin
Course d’orientation familiale 5ème édition
19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Venez passer un moment d’aventure sportive et conviviale
– Nouveauté Cani-orientation
Inscription sur place à partir de 9h, départ à 9h40.
Participez à la course avec votre chien.
15 participants maximum, réservation conseillée lemoinejerome27@hotmail.com
– Course au score
Inscription sur place à partir de 9h20, départ à 10h.
Trouvez un maximum de balises en un temps limité d’1 heure, à l’aide d’une carte, en solo, en duo ou en équipe de 8 participants maximum.
Aucune limite d’âge.
– Course pour les enfants
Inscription sur place à partir de 13h, départ à 14h.
Mission Les animaux se sont échappés… Attrapez-les tous !
Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents pendant les deux courses. .
19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 35 58 84 55 lemoinejerome@hotmail.fr
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English : Course d’orientation familiale 5ème édition
L’événement Course d’orientation familiale 5ème édition Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-20 par Vexin Normand Tourisme
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