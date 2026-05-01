Neaufles-Saint-Martin

Pierres en Lumières Les Puces du Moulin

4 Route de Vernon Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Regroupement de brocanteurs, illumination du site et visite de la machinerie du moulin.

Restauration sur réservation planche charcuterie/fromage + boisson = 25 €. .

4 Route de Vernon Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 07 63 08 98

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English : Pierres en Lumières Les Puces du Moulin

L’événement Pierres en Lumières Les Puces du Moulin Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-22 par Vexin Normand Tourisme