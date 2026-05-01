Neaufles-Saint-Martin

PIERRES EN LUMIÈRES sinvitent au Moulin de Neaufles Saint Martin.

4 route de vernon Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ce sera notre première participation à Pierres en lumières.

Nous vous proposons une visite au cœur d’un site exceptionnel illuminé pour l’occasion De la cour à la machinerie du moulin en passant par l’ensemble de la brocante jusqu’à la cheminée.

Cet ancien moulin industriel tout en briques est reconnaissable à sa cheminée monumentale de 38 mètres de hauteur. Il abrite un Regroupement de 23 brocanteurs sur 1000m2 d’exposition où la machinerie d’origine est encore visible creeant une atmosphère unique.

A l’issue de la visite vous pourrez passer un moment convivial au bar et/ou vous restaurer sur réservation ( planches charcuteries/fromages) dans une ambiance festive. .

4 route de vernon Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 07 63 08 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PIERRES EN LUMIÈRES sinvitent au Moulin de Neaufles Saint Martin.

L’événement PIERRES EN LUMIÈRES sinvitent au Moulin de Neaufles Saint Martin. Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-22 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure