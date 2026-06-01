Octeville-sur-Mer

Fête du village

Stade Michel Adam Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La commune d’Octeville-sur-mer donne rendez-vous aux visiteurs le dimanche 7 juin 2026, de 10h à 18h au Stade Michel Adam, pour une nouvelle édition de la Fête du Village placée sous le signe de la convivialité, du partage et des animations familiales.

Tout au long de la journée, petits et grands pourront profiter d’un programme riche et varié, avec notamment un marché des créateurs mettant à l’honneur artisans et exposants locaux.

De nombreuses animations gratuites seront proposées aux familles

– structures gonflables géantes,

– grande luge de 27 mètres,

– wipe out,

– parcours ludiques,

– jeux en bois,

– mini-basket,

– draisiennes,

– manège,

– espace petite enfance.

L’Association des Parents d’Élèves participera également à cette journée festive avec plusieurs stands et animations maquillage, tatouages, pêche aux canards, chamboule-tout, puissance 4 géant, pop-corn et buvette.

Côté restauration, les visiteurs pourront profiter de nombreuses gourmandises sur place crêpes, bubble waffles, barbe à papa, bubble tea, donuts, glaces et autres douceurs.

Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la commune https://www.octevillesurmer.fr/actualites/programme-de-la-fete-du-village .

Stade Michel Adam Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 62 80 mairie@octevillesurmer.fr

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Octeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie