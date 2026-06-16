Fête du village Paizay-le-Sec
Fête du village Paizay-le-Sec samedi 25 juillet 2026.
Paizay-le-Sec
Fête du village
Rue du Stade Paizay-le-Sec Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour s traditionnelle fête du village.
Au programme: vide-grenier, vieilles voitiures, animations, grillades, buvette… En soirée, installez vous pour déguster le célèbre jambon à la broche et laissez vous emporter par un spectacle musical. La fête se poursuivra par un feu d’artifice avant de se terminer sur la piste de danse lors d’un bal festif. .
Rue du Stade Paizay-le-Sec 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 86 34 24 paizayenfete@gmail.com
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Paizay-le-Sec a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne