Paizay-le-Sec

Fête du village

Rue du Stade Paizay-le-Sec Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 07:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour s traditionnelle fête du village.

Au programme: vide-grenier, vieilles voitiures, animations, grillades, buvette… En soirée, installez vous pour déguster le célèbre jambon à la broche et laissez vous emporter par un spectacle musical. La fête se poursuivra par un feu d’artifice avant de se terminer sur la piste de danse lors d’un bal festif. .

Rue du Stade Paizay-le-Sec 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 86 34 24 paizayenfete@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Paizay-le-Sec a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne