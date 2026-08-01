Informations pratiques

Remilly-en-Montagne

Fête du village

Place de la mairie Remilly-en-Montagne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La fête de Remilly-en-Montagne, c’est à partir de 16h. Venez pêcher les canards ou tirer à la carabine, osez vous mesurer aux Forts à l’élastique ou au tir à l’arc de Guillaume Tell, testez votre sagacité au jeu du lance-noix sur poêles (NOUVEAU!!), testez votre pouvoir artistique et collectif avec le dessin collectif Dessine-moi un cochon du Seb , et enfin, lâchez tout en participant au grand concours de lancer de pantoufle, avec de nombreux lots à gagner. La buvette et les crêpes maison de la Chassignole seront disponibles tout l’après-midi. Pour terminer cette incroyable journée, Band Of Brothers nous fera bouger au son de ses reprises rock’n roll rythmées et électriques ! Le four à pain et son équipe de bénévoles déterminés nous nourriront de leurs pizzas si savoureuses ! Quelle fête ça va être !! .

Place de la mairie Remilly-en-Montagne 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté assochassignole@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Remilly-en-Montagne a été mis à jour le 2026-08-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)