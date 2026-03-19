Fête du village place de la mairie Ruages

Fête du village

place de la mairie centre village Ruages Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

– Fête du village kermesse, repas et soirée dansante .

place de la mairie centre village Ruages 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 29 80 43

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Ruages a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny