Fête du village place de la mairie Ruages
Fête du village place de la mairie Ruages samedi 8 août 2026.
Fête du village
place de la mairie centre village Ruages Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
– Fête du village kermesse, repas et soirée dansante .
place de la mairie centre village Ruages 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 29 80 43
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English : Fête du village
L’événement Fête du village Ruages a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny