Fête du village Saint-Denis-du-Maine
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Denis-du-Maine
Informations pratiques
Saint-Denis-du-Maine
Fête du village
Saint-Denis-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Le comité d’animations de Saint Denis du Maine organise le samedi 25 juillet, son marché d’été dès 18 h, avec des animations pétanque, musique orchestre avec chanteuses, suivi le dimanche 26 juillet d’un vide grenier dès 8 h, avec repas et snacks le midi. .
Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 40 94 ca.stdenisdumaine@gmail.com
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English :
L’événement Fête du village Saint-Denis-du-Maine a été mis à jour le 2026-07-15 par SUD MAYENNE