Informations pratiques

Saint-Denis-du-Maine

Fête du village

Saint-Denis-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 08:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Le comité d’animations de Saint Denis du Maine organise le samedi 25 juillet, son marché d’été dès 18 h, avec des animations pétanque, musique orchestre avec chanteuses, suivi le dimanche 26 juillet d’un vide grenier dès 8 h, avec repas et snacks le midi. .

Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 40 94 ca.stdenisdumaine@gmail.com

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English :

L’événement Fête du village Saint-Denis-du-Maine a été mis à jour le 2026-07-15 par SUD MAYENNE