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AGENDA · Saint-Denis-du-Maine

Fête du village Saint-Denis-du-Maine

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Denis-du-Maine

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
53170 Saint-Denis-du-Maine
Département
Mayenne
Tarif

Saint-Denis-du-Maine

Fête du village

Saint-Denis-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 08:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Le comité d’animations de Saint Denis du Maine organise le samedi 25 juillet, son marché d’été dès 18 h, avec des animations pétanque, musique orchestre avec chanteuses, suivi le dimanche 26 juillet d’un vide grenier dès 8 h, avec repas et snacks le midi.   .

Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 40 94  ca.stdenisdumaine@gmail.com

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English :

L’événement Fête du village Saint-Denis-du-Maine a été mis à jour le 2026-07-15 par SUD MAYENNE

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