Fête du village Saint-Julien-aux-Bois
Fête du village Saint-Julien-aux-Bois samedi 18 juillet 2026.
Fête du village
Salle polyvalente et arboretum Saint-Julien-aux-Bois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Vide-greniers, marché des artisans, tombola Restauration rapide le midi Repas le soir et bal avec l’orchestre Week-end . .
Salle polyvalente et arboretum Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 93 91 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Saint-Julien-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-20 par Corrèze Tourisme